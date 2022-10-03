مراسل العالم: الجيش السوري يستهدف الإرهاب في حماة وإدلب واللاذقية

العالم - سوريا

واوضح الزميل حسام زيدان، كما تم استهداف مقار لمسلحي النصرة في الفطيرة وفليفل وسفوهن وسان وبينين وحرش بينين بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

واضاف، ان الاستهدافات شملت مواقع لارهابيين في محور حلّوز وكفريدين في ريف جسر الشغور غرب إدلب، الذي يعد خط إمداد لهم إلى محور كبانة في ريف اللاذقية، وذلك رداً على خروقاتهم في منطقة خفض التصعيد واعتدائهم بقذائف صاروخية على نقاط عسكرية للجيش بريف إدلب الشرقي.

كما نقل الزميل حسام زيدان عن مصادر إعلامية معارضة قولها، ان وحدات الجيش السوري استهدفت براجمات الصواريخ مواقع لما تسمى "غرفة عمليات الفتح المبين" التي يقودها تنظيم "النصرة" على طريق يصل بين ريف إدلب الغربي وريف اللاذقية.