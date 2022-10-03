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ناصر كنعاني: نطالب باعادة الارصدة المجمدة بدون اي شروط وهناك محادثات متواصلة مع كوريا الجنوبية وحصلت تطورات لافتة

الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

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