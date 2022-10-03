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ناصر كنعاني: في الفترة الاخيرة شهدنا اجراءات غير قانونية من قبل وكالات اعلام تدعي بنقل الاخبار بصدق لكنها تحولت الى جبهات تحرض على الفتنة

الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

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