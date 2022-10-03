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اقامة مراسم التخرج المشتركة لطلبة جامعات ضباط القوات المسلحة بحضور قائد الثورة الاسلامية في جامعة الامام الحسن ع للضباط

الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

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