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شاهد..مودع يقتحم احد مصارف بيروت في الضاحية الجنوبية

الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

اقتحم صباح اليوم الاثنين مودعا أحد المصارف في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد أكثر من اسبوعين على موجة اقتحام المصارف في لبنان.

العالم - لبنان

وافادت قناة "الجديد" ان احد المودعبن تمكّن من استعادة وديعته بعد اقتحامه لـبلوم بنك فرع حارة حريك.

وشهد لبنان قبل أكثر من اسبوعين موجة اقتحامات طالت عدداً كبيراً من المصارف في مناطق مختلفة وبعد ذلك اقفلت المصارف لمدة أكثر من عشرة ايام.

وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع المصرفية لا سيما تلك المودعة بالدولار الأميركي، في ظل تراجع قيمة الليرة أكثر من 90% أمام الدولار.

يذكر، ان البنك الدولي صنّف أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

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