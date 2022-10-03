حركة فتح تدعو لمسيرات غضب في نقاط التماس مع الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

فاستشهد اثنان منهم هما "باسل بصوص" و"خالد عنبر" فيما أصيب الثالث رأفت سلامة بجراح، بزعم محاولتهم تنفيذ عملية دهس لعدد من جنود جيش الاحتلال.

على الفور جرت مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين الذين قطعوا طريق المخيم باالاطارات المشتعلة.

حركة فتح في رام الله والبيرة اعلنت الحداد العام والإضراب الشامل وفاء لدماء الشهداء ورفضا لاستمرار الاعدامات الميدانية، داعية الشعب الفلسطيني الى الخروج بمسيرات غضب الى نقاط التماس مع الاحتلال.

الجريمة الاسرائيلية الجديدة تأتي عقب انتهاكات ليلية، تمثلت باعتقال 16 فلسطينيا في الضفة الغربية.

في المقابل، أكدت القناة "العبرية 12" أن مستوطنا إسرائيليا أصيب في ظهره بعد إطلاق نار على مركبته في نابلس، قامت اثرها قوات الاحتلال بحملة تمشيط للمنطقة بحثا عن المنفذين. كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رصاص المقاومين أصاب أيضا حافلة مستوطنين بعدة رصاصات.

الإعلام الإسرائيلي كشف عن أن المقاومين الفلسطينيين نفذوا 212 عشرة عملية تجاه المستوطنين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية الشهر المنصرم.

وقالت صحيفة يديعوت احرنوت أنه على الرغم مما يقوم به الجيش الإسرائيلي، إلا أن عمليات إطلاق النار ما زالت مستمرة.

وفي السياق يتحدث موقع يديعوت احرونوت عن تنامي انعدام الشعور بالأمان لدى المستوطنين في شمال الضفة المحتلة وفقدان الجيش للسيطرة في المنطقة حيث وقعت معظم العمليات خلال الفترة الأخيرة.