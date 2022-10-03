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قائد الثورة الاسلامية: في احداث الايام الاخيرة ظلمت قوى الامن الداخلي والتعبئة الشعبية والشعب الايراني اكثر من غيرها

الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

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