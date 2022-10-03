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مراسل العالم.. تطورات ميدانية غربي الحسكة وفي ريف حلب

مراسل العالم.. تطورات ميدانية غربي الحسكة وفي ريف حلب
الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

نقل مراسل قناة العالم الاخبارية في سوربا عن مصادر وصفها بـ"الاعلامية المعارضة"، قولها ان احدى القرى التابعة لناحية تل تمر شمال غرب الحسكة تعرضت لقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة نفذته قوات الجيش التركي.

العالم - سوريا

واوضح الزميل حسام زيدان، نقلا عن المصاجر المذكورة اعلاه، ان قرية تل اللبن غرب ناحية تل تمر، بمحاذاة الطريق الدولية M4، شمال غرب الحسكة، تعرضت لقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة نفذته قوات الجيش التركي، طال مواقع لـ"قسد" وممتلكات الأهالي في القرية، ما أسفر عن أضرار كبيرة بمنازل المدنيين والبنى التحتية، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وافدت المصادر ايضا ان أحد عسكريي النظام التركي قتل إثر استهداف سيارة عسكرية للاحتلال في ريف حلب بصاروخ موجه، على محور قرية عبلة التابعة لمدينة الباب بريف حلب الشرقي.

كما وقعت اشتباكات عنيفة استخدمت خلالها الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وسط قصف مدفعي مكثف متبادل، بين ما يسمى بـ"الجيش الوطني الموالي للجيش التركي" و"قسد"، وذلك إثر عملية تسلل لمجموعة مسلحين من الأخيرة، على محور قرية عبلة ما أسفر عن وقوع إصابات، وإعطاب سيارة.

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