قائد الثورة : امريكا والكيان الصهيوني واتباعهم كانوا وراء احداث الشغب الاخيرة

العالم - ايران

وحضر قائد الثورة الإسلامية في بداية دخوله الساحة ، عند قبور الشهداء المجهولين حيث قرا الفاتحة ، وحيا الشجعان والأبطال المدافعين عن الإسلام وإيران.

ثم استعرض القائد العام للقوات المسلحة الوحدات الموجودة في الساحة.

في هذا الحفل ، ادلى قائد الثورة الإسلامية بتصريحات مهمة فيما يخص الأحداث الأخيرة في البلاد حيث قال : في هذه الأحداث ، تعرضت قوى الامن الداخلي والتعبئة والشعب الإيراني للظلم . طبعا الشعب الايراني سجل حضوره بقوة في هذه الاحداث كما في الحوادث الاخرى وسيكون له نفس الموقف في المستقبل.

وأكد آية الله خامنئي : في المستقبل ، وحيثما يريد الأعداء إحداث اضطراب ، فإن الشعب الإيراني الشجاع والمخلص سيتصدى لهم قبل اي جهة اخرى .

ووصف الشعب الايراني ، بانه مثل مولاه أمير المؤمنين علي (ع) ، مظلوم وفي نفس الوقت شعب قوي ، وأضاف: في هذه الحادثة توفيت فتاة شابة وهذا ما حزّ في انفسنا ايضا، لكن رد الفعل على هذه الحادثة بدون تحقيق وبدون وجود اي قضية مؤكدة ، حيث جعل بعض الناس الشوارع غير آمنة ، وحرق المصاحف ، وخلع الحجاب عن رؤوس النساء المحجبات ، وأضرام النيران في المساجد والحسينيات وسيارات الناس ، فهذا ليس بالأمر الطبيعي.

وأكد قائد الثورة الإسلامية أن أعمال الشغب هذه مخطط لها ، وقال : لولا هذه الفتاة الشابة، لكانوا قد خلقوا ذريعة أخرى لخلق حالة من انعدام الأمن والشغب في البلاد في الأول من شهر مهر ( بداية الشهر السابع الايراني) هذا العام.

وأكد آية الله خامنئي: أقول صراحة إن هذه الاضطرابات وانعدام الأمن من تخطيط أمريكا والكيان الصهيوني الغاصب والمزيف ، وقد ساعدهم اذيالهم وبعض الإيرانيين الخونة في الخارج.

وأضاف: بعض الناس حساسون تجاه مقولة الحادث الفلاني كان من تخطيط وعمل العدو ، وينبرون فورا للدفاع عن وكالة التجسس الأمريكية والصهاينة ، كما أنهم يستخدمون جميع أنواع التحليلات المضللة للايحاء بأن هذا الأمر لم يكن من عمل الأجانب.

ونوه قائد الثورة الإسلامية بالقول : تحدث الكثير من أعمال الشغب في العالم ، في أوروبا وخاصة في فرنسا وباريس، نشهد أعمال شغب بين حين وآخر، ولكن هل حدث أن ايّد الرئيس الامريكي، مجلس النواب الامريكي المشاغبين وأدلوا ببيان؟ هل هناك سابقة بانهم وجهوا رسائل وقالوا بإننا الى جانبكم ؟ هل هناك سابقة بان وسائل الإعلام المرتبطة بالرأسمالية الأمريكية ومرتزقتها مثل بعض الدول الاقليمية بما في ذلك السعودية دعمت المشاغبين في هذه البلدان ؟ وهل هناك سابقة بان يعلن الأمريكيون عن توفير بعض أجهزة أو برامج الإنترنت لمثيري الشغب حتى يتمكنوا من التواصل بسهولة؟

يتبع ..