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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني مظلوم لكنه قوي كامير المؤمنين علي عليه السلام الذي كان الاقوى والاكثر مظلومية
قائد الثورة الاسلامية: في احداث الايام الاخيرة ظلمت قوى الامن الداخلي والتعبئة الشعبية والشعب الايراني اكثر من غيرهم
قائد الثورة الاسلامية: اعداء ايران لايريدون لها ان تتطور ولذلك يحرصون على عرقلة الجامعات ونشر العنف في الشوارع ومشاغلة المسؤولين في ذلك
قائد الثورة الاسلامية: مايدفع الدول الاجنبية الى اشعال اعمال الشغب وتعكير الامن هو ما تحققه ايران من تقدم وتطور على كافة الصعد
قائد الثورة الاسلامية: مسؤولو السلطات الثلاث وخاصة القضاء يتابعون بحرص كامل التحقيق في حادث وفاة الفتاة للكشف الكامل عن ملابسات الحادث
قائد الثورة الاسلامية: ان الاميركيين يكذبون في الحزن على وفاة الفتاة الايرانية بل هم فرحون لاستغلالها في اشعال اعمال الشغب
قائد الثورة الاسلامية: ان كل هذا الدعم الخارجي الواضح لاعمال الشغب يبين بشكل جلي الدعم الاجنبي الكبير لهذه الاعمال
قائد الثورة الاسلامية: هل دافعت وسائل الاعلام الغربية والسعودية عن اعمال شغب تقع في تلك البلدان وقدمت لهم المساعدات الالكترونية
قائد الثورة الاسلامية: تقع اعمال شغب في مختلف الدول لكن هل سبق وان دافع عنها الرئيس الاميركي والكونغرس
قائد الثورة الاسلامية: ان اعمال الشغب التي وقعت خططت لها اميركا والكيان الصهيوني وساعدهما في ذلك عملاؤهم الماجورين
قائد الثورة الاسلامية: ان اعمال الشغب التي وقعت خططت لها اميركا والكيان الصهيوني وساعدهما في ذلك عملاؤهم الماجورين
الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.