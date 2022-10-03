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بالفيديو.. مدير مركز عالم واحد للدراسات الاستراتيجية:

هناك من يقبع في سجون السعودية لسنوات دون اية محاكمة

الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال مدير مركز عالم واحد للدراسات الاستراتيجية سعيد دودين إن فرار ناصر القرني نجل الداعية السعودي عوض القرني من البلاد بسبب عدم امكانية الدفاع عن والده المهدد بالاعدام.

العالم - خاص بالعالم

وقال دودين، اننا نتابع بقلق متنامي للامنتهان الشامل لكل ما يمت لحقوق الانسان في استبدادية آل سعود.

واوضح دودين، في حديث لقناة العالم الاخبارية، أن عمليات الابادة في تنفيذ احكام الاعدام 1836 ان السلطات السعودية قامت بتنفيذ حكم اعدام بحق السعوديين لاسباب معظمها واهية.

واشار دودين، الى ان اخطر امتهان للحياة من قبل السعودية، هي العدوان والحصار الجائر على الشعب اليمني، مشيرا الى تجنيد آلاف المرتزقة لارتكاب جرائم ابادة في العديد من الدول العربية على سبيل المثال سورية.

وأضاف: لدينا اطلاع على كافة التقارير حول حقوق الانسان في السعودية، ملفتا بان المركز لا يعتمد على التقارير التي ينشرها الغرب لان الغرب بذاته يعتمد سياسة الارهاب ضد شعبه.

وأكد ان هناك امتهان شامل لحرية التعبير في السعودية، بحيث ان السلطات السعودية تعاقب على ابسط رأي ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي مخالف لرؤيتها.

واشار ان هناك من يقبع في السجون السعودية لسنوات دون ان يتم محاكمته.

وحول فرار ناصر القرني نجل عائض القرني، قال ان هناك المئات من المواطنين السعوديين الذين فقدوا أي امل في التأثير من أجل احترام ثقافة المساواة وحقوق الانسان في هذا البلد، مشيرا الى ان المواطن السعودي عندما يفقد الامل في احداث اي تغيير في الوضع يرغم على الفرار من السعودية.

وكشف دودين، عن طبيب فلسطيني يقطن السعودية يعاني من مرض خطير حرم من العلاج في السعودية،

دودين اشار الى انه يجب بلورة حركة كونية وتضامن لان الجرائم التي ترتكبها السلطات السعودية تهدد حياة ومصير الانسان ليس فقط في شبة الجزيرة العربية وانما هي خطر على الحضارة الانسانية والسلام العالمي.

واشار دودين انه بالاضافة الى القرني، هناك معتقلين في السجون فضلا على المعتقلين في منازلهم وأضاف ان السلطات تستخدم برامج تجسس اسرائيلية لمراقبة اكثر من 50 الف هاتف اي ان هناك تعاون خطير ومتنامي مع الصهاينة لدعم هذا النظام.

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