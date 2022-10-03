كارثية الانتخابات البحرينية

خاص بالعالم

وبعيداً عن مفهوم هذه الانتخابات قام باقصاء شريحة شعبية كبيرة عنها، وذلك عبر قانون العزل السياسي واسقاط اسماء مقاطعي الانتخابات السابقة.

النظام الذي هندس انتخابات عديدة سابقة بلا شعب، يمعن في تغييب الارادة الشعبية ومنع المواطنين من تحديد ممثليهم في المجلس النيابي، حتى وان كان مجلساً بصاماً، كما يطلق عليه البحرينيون.

ووفق البحرينيين فان النظام البحريني يسعى لاستثمار العملية الانتخابية الشكلية لتلميع صورته ولتدعيم اسس تسلطه على الشعب ولتوثيق عرى علاقاته مع العدو الاسرائيلي اكثر فأكثر، لذلك تصبح هذه الانتخابات كارثية للشعب.

وحول هذا الموضوع يستضيف برنامج "حديث البحرين":

من العاصمة البحرينية المنامة، النائب البحريني السابق والناشط السياسي علي العشيري

ومن العاصمة البريطانية لندن، أمين عام حركة احرار البحرين الدكتور سعيد الشهابي

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