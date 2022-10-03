روسیا: القضاء على أكثر من 700 جندي أوكراني خلال اليوم الماضي

العالم-روسیا

وقالت وزارة الدفاع اليوم الاثنين، إن خسائر القوات الأوكرانية المتواجدة باتجاه مناطق كوبيانسك، ودفيورخنايا، وكوريلوفكا، في مقاطعة خاركوف، بلغت أكثر من 140 جنديا خلال اليوم الماضي، كما تم تدمير 19 آلية عسكرية بضربات صاروخية على مناطق تمركز القوى العاملة والجيش.

وكشفت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية المتواجدة باتجاه كوبيانسك خلال الثلاثة أيام الماضية تجاوزت 500 عسكري ونحو 60 قطعة من المعدات العسكرية.

وباتجاه منطقة كراسنوليمانسكي تم القضاء على نحو 100 جندي وتدمير 6 مركبات مدرعة ومركبتين قتاليتين مجزتين بمنظومات غراد.

وتجاوز إجمالي الخسائر في وحدات الألوية الميكانيكية 66 و93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 900 جندي أوكراني.