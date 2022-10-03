الحداد العام لشهيدين سقطا برصاص الاحتلال بهذه الذريعة الإسرائيلية!

العالم - مراسلون

الرواية الاسرائيلية ان الشهيدين خالد الدباس وباسل البصبوص حاولا تنفيذ عملية دهس في ضاحية التربية والتعليم القريبه من المخيم وبان الجيش الاسرائيلي رد باطلاق النار المباشر عليهما.

لكن شهود عيان، اكدوا ان ماحدث عملية تصفية للشبان الذين تم احتجاز جثامينهم وسيارتهم من قبل جيش الاحتلال، الحداد العام شل الحياة في مخيم الجلزون وفي مدينتي رام الله والبيره.

الجيش الاسرائيلي اعترف بان الضفة الغربية شهدت خلال الساعات الماضية اكثر من عشرين نقطة اشتباك سواء مع قواتها ومع مستوطنيه.

مشهد يؤكد بان حالة الانفجار في الضفة بدات بالفعل وان الاحتلال غير قادر على كبح جماح الشبانالفلسطينيين رغم حملات المداهمة والاعتقال التي طالت عشرين فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة.

سقوط الشهداء في الضفة الغربية سيزيد من حدة المواجهات المستمرة .

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