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وزير الخارجية اليمني هشام شرف: على الإقليم والعالم أن يأخذ بكل جدية ما أعلنه المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه فصنعاء إن قالت فعلت

الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

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