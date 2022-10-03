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هشام شرف: الأحداث أثبتت للعالم صحة تحذيرات صنعاء وأن الطرف الآخر كان يهدف من التمديد الشكلي للهدنة إدخال البلاد في موت سريري

الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

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