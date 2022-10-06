ماوراء قرار التيار الصدري بتجميد عمل كل فصائله المسلحة

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وأشار مراسلنا إلى أن هذا القرار جاء على خلفية انعدام الأمن خلال الأيام والأسابيع الماضية في المحافظات الجنوبية وعلى رأسها محافظة البصرة وهي العاصمة الاقتصادية في العراق.

ولفت مراسلنا الى انه في البصرة بالذات وخلال الايام القليلة الماضية حدثت مواجهات مسلحة حيث تم استهداف القصور الرئاسية في قلب البصرة من قبل سرايا السلام وتم استهداف مقر الحشد الشعبي في هذه القصور بالقرب من القصور الرئاسية وحدثت مواجهات نتيجة تلك الاستهدافات أول أمس.

ونوه مراسلنا باستمرار تلك المواجهات ليلة أمس بين الفصائل المسلحة في البصرة حيث كانت هنالك محاولة اغتيال لرئيس هيئة علماء العراق الشيخ خالد الملا، لكنه نجا حيث تم استهداف الغرفة التي كان فيها في احدى فنادق البصرة حيث ينعد الأمن في محافظة البصرة مشيرا الى وجود هدوء نسبي في محافظة البصرة مع وجود توتر بشكل جزئي.

واعتبر مراسلنا أن التوتر الامني يأتي على خلفيات سياسية ونتيجة للانسداد السياسي وان استثناء سامراء وما حولها جاء لحماية المراقد المقدسة من الهجمات الارهابية هناك.

وكان قد أعلن زعيم التيار الصدري في العراق اليوم الخميس، تجميد جميع الفصائل المسلحة التابعة للتيار، بما فيها سرايا السلام.

وقال المقرب من الصدر صالح محمد العراقي، في بيان "بدورنا... ولدرء الفتنة في محافظة البصرة نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة – أن وجدت - بمـا فيهـا (سرايا السلام) ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا (صلاح الدين): (سامراء وما حولها) أو حسب توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة الحالي".

وأضاف وزير القائد بلسان الصدر "وبخلافه.. فسنتخذ إجراءات أخرى لاحقا.. فترهيب وأخافه المدنيين وارعابهم أمر محرم وممنوع والاقتتال الداخلي محرم وممنوع".

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