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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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رئيس الحكومة العراقية: نعيش أزمة تلاشت فيها القيم الأخلاقية وطغت لغة التخوين على الحوار
رئيس الحكومة العراقية: ندعو الى طاولة حوار تجمع كل العراقيين من أجل تحقيق التوافق الوطني
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: الأعمدة الأساسية التي نريدها موجودة في الاتفاق وموقفنا موحد من أجل لبنان وسنرسل الرد الى هوكشتاين
الياس بوصعب: احدى نقاط قوة لبنان هو الموقف الموحد الذي عبر عنه وقد تُرجم في النتيجة التي وصلنا إليها
الياس بوصعب: احدى نقاط قوة لبنان هو الموقف الموحد الذي عبر عنه وقد تُرجم في النتيجة التي وصلنا إليها
الياس بوصعب: العدو يعلم مكامن القوة عند لبنان وهو التوازن الذي كرّس وجود معادلة الشعب والجيش والمقاومة
الياس بوصعب: لبنان حصل على كامل حقوقه في حقل قانا
بوصعب: نعمل ليصلنا الرد النهائي خلال هذا الاسبوع وعليه سيصدر موقف لبنان الموحد عندما نستلم التقرير النهائي سواءً سلبًا أو ايجابًا
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب: سنرد على العرض الذي قدمه المبعوث الأميركي وهو بدوره سيعرضها على الطرف الآخر
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب: الموقف والملاحظات الموحدة والقوية من لبنان أوصلتنا إلى النتائج الحالية في مفاوضات ترسيم الحدود
مصادر فلسطينية: إصابة شاب بالرصاص المطاطي وآخرين بالاختناق خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله
الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.