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الجهاد الإسلامي: تلقينا دعوة رسمية من الجزائر لحضور جلسات الحوار الفلسطيني

الجهاد الإسلامي: تلقينا دعوة رسمية من الجزائر لحضور جلسات الحوار الفلسطيني
الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي، أن الحركة تلقت دعوة رسمية من الجزائر لحضور جلسات المؤتمر الوطني للحوار الفلسطيني الشامل.

العالم-فلسطين

وأكد المصدر ، أن الحركة رحبت بالمشاركة في جلسات الحوار التي ستنعقد بتاريخ 11 و12 من شهر أكتوبر الجاري.

ومنذ سنوات، عُقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادة لتحقيق ذلك.

يشار إلى أنه في الأول من شهر آب/أغسطس الجاري، كشف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عن احتضان بلاده اجتماعًا للفصائل الفلسطينية، قبيل انعقاد القمة العربية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وكان "تبون" قد جمع في مطلع تموز/ يوليو الماضي، بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، والوفدين المرافقين لهما، على هامش احتفالات ستينية الاستقلال بالجزائر.

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