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ايران تصنع جهاز النيبولايزر لتسهيل استنشاق الأدوية للمرضى

ايران تصنع جهاز النيبولايزر لتسهيل استنشاق الأدوية للمرضى
الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

 سهّل جهاز البخاخ للتنفس "النيبولايزر" الذي صنعه باحثون إيرانيون، استنشاق الأدوية للمرضى في المستشفيات ووفر ظروفا للمرضى الذين لا يستطيعون تناول الدواء.

العالم - ايران

وافاد مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجيا، ان الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة للجهاز مازيار سجادي أعلن إن جهاز البخاخ للتنفس يقوم بإيصال الهواء المضغوط عبر الأنبوب إلى الدواء وتحويله إلى رذاذ لحقنه في رئة المريض لعلاج مرضى الجهاز التنفسي مثل مرضى التليف الرئوي وضيق التنفس والربو الشديد.

وأوضح: إن قيمة جهاز النيبولايزر المنتج في البلاد يساوي ثلث قيمة مشابهه الأجنبي، ما يسهم في توفير كبير في العملة بسبب إنتاج جهاز البخاخات في البلاد.

ولفت سجادي الى ان انتاج الجهاز في شركته ساهم الى جانب تلبية احتياجات المستشفيات في الدولة، في توفير فرص عمل بشكل مباشر.

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