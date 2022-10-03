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الاتفاق على تحويل موارد النقد الأجنبي المحررة لإيران إلى دولة مجاورة

الاتفاق على تحويل موارد النقد الأجنبي المحررة لإيران إلى دولة مجاورة
الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

مع استمرار المحادثات بالوساطة بين إيران وامريكا ، تم الاتفاق على أن يكون البنك المركزي لإحدى دول المنطقة هو البنك بالنيابة لإيداع الأموال الإيرانية المحررة في كوريا الجنوبية.

العالم - ايران

وجرت منذ أشهر مفاوضات تتعلق بتبادل الأسرى والإفراج عن موارد النقد الأجنبي الإيرانية في الدول الأجنبية، لكن الجانب الأمريكي وبعد الاخلال في العملية لعدة مرات أعلن مؤخرا عن استعداده لتنفيذ الاتفاقات السابقة.

العقبة الوحيدة التي كانت تعترض هذا الاتفاق هي تحديد حساب الوكيل والبنك المنفذ من قبل الأطراف، وتشير الأنباء الواردة الى أن هذا البنك تم تحديده في إحدى دول المنطقة وتم الاتفاق عليه من قبل الطرفين.

وأبلغ مصدر أمني مطلع موقع "نور نيوز" أنه : تم الاتفاق على "تبادل أربعة سجناء في إيران مع أربعة سجناء في الولايات المتحدة بالإضافة إلى الإفراج عن موارد النقد الأجنبي الإيرانية في كوريا الجنوبية"، لكن إطلاق سراح "باقر نمازي" الذي تم لأسباب إنسانية ، ليس له علاقة بالاتفاق المذكور.

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