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انتحار كويتي من أعلى جسر جابر..

انتحار كويتي من أعلى جسر جابر..
الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

تواصل السلطات المختصة في الكويت البحث عن جثة مواطن شاب (21 عاما) يعتقد أنه أقدم على الانتحار عبر إلقاء نفسه من أعلى جسر "جابر"، الذي يرتفع لحوالي 150 مترا.

العالم- منوعات

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا عن تغيب المواطن، وبعد تعميم بياناته على جميع الدوريات، وصلت إشارة بالعثور على سيارته متوقفة في وضعية التشغيل أعلى جسر جابر، وبداخلها بطاقته المدنية".

وذكرت التقارير الكويتية أن "السلطات المختصة أبلغت النيابة العامة التي سجلت قضية حملت مسمى انتحار، وكلفت خفر السواحل بالبحث عن جثة المواطن، ولا تزال عمليات البحث جارية".

وأشارت تقارير أخرى أن فرقة الإنقاذ البحري وبالتعاون مع رجال خفر السواحل مستمرة للعثور على جثة المنتحر، التي لم يتم العثور عليها حتى الآن.

وأوضحت التقارير أن برودة المياه خلال فصل الشتاء تؤخر من عملية طفو الجثة على السطح، حيث تأخذ من أسبوع إلى 10 أيام، بينما في فصل الصيف فإن الجثة تطفو خلال 48 ساعة.

ولفتت إلى أن آليات الإطفاء البحري وسعت من رقعة البحث شمالا وجنوبا للإسراع في العثور على الجثة.

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