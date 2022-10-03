سوريا تجدد إدانتها استمرار تركيا قطع المياه عن الحسكة وجوارها

العالم - سوريا

وقالت وزارة الخارجية السورية على حسابها في تويتر اليوم: إن “الاحتلال التركي ومرتزقته يستمران في ممارساتهما اللاإنسانية المتمثلة بقطع المياه لمدة تزيد على الشهرين عن السوريين في مدينة الحسكة وجوارها، حيث تزايدت نتيجة لذلك حالات العطش والأمراض الخطيرة بينهم”.

وأضافت: “إن سورية تدين هذه الجريمة وتحمل النظام التركي مسؤولية التداعيات الناجمة عنها”.

وختمت الوزارة: "إن عدم قيام الأمم المتحدة ومنظماتها بدورها في إدانة الممارسات التركية يضع مصداقيتها على المحك، كما أن تجاهل ذلك من قبل مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الصحة والمياه النظيفة كفيل بتعرية أجنداتهم الحقيقية ومعاييرهم المزدوجة".