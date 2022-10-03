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إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي
الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

أصيب ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الاثنين، خلال مواجهات مع القوات على مدخل مدينة البيرة الشمالي.

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن الشبان أصيبوا بالرصاص الحي ورصاص التوتو المتفجر في القدم، خلال المواجهات، ونقلوا إثرها إلى المستشفى.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المزرعة الغربية شمال مدينة رام الله، ونصبت حاجزا على مدخلها، وفتشت المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

من جانبٍ آخر، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم، الشاب يزن الجعيدي من مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.

وأفاد شهود عيان أن قوة صهيونية خاصة اعتقلت الجعيدي أثناء وجوده قرب مدخل المخيم الرئيس، على شارع القدس- الخليل.

كما أغلقت قوات الاحتلال، مساءالاثنين، مدخلي بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، وفق وفا، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخلين الغربي والشمالي للبلدة بعد أن اقتحمت منطقة خربة الدير، وسط استفزاز للمواطنين، في حين اعتلى الجنود أسطح عدد من المنازل، وحولوها لنقاط مراقبة.

يشار إلى أن منطقة خربة الدير شهدت -صباح اليوم- مواجهات مع الاحتلال أصيب خلال طفل بعيار معدني مغلف بالمطاط في فخذه، وعدد آخر من المواطنين بالاختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم، شابا من بلدة شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، بعد اعتداء حراس القطار الخفيف عليه قرب أحد المحطات هناك، دون التمكن من معرفة هويته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مساءً، الشاب شادي عبد السلام الهشلمون (25 عاما) أثناء ذهابه لمقابلة مخابرات الاحتلال.

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