الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو: انتشال محتجزين داخل السيل في سلطنة عمان

الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

تسببت الأمطار الغزيرة على مرتفعات سلطنة عمان، في جريان الأودية وتحولها لسيول عارمة في وادي بني عوف، بولاية الرستاق في سلطنة عمان.

العالم -منوعات

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة جريان الأودية بشكل مخيف، في وادي بني عوف، وكانت المياه تجرف أي شيء أمامها حتى السيارات على الطريق.

ووثق مقطع متداول عملية إنقاذ قام بها الأهالي لمحتجزين بمياه السيول والأمطار في الوادي، حيث تم سحبهم بالحبال بعد جهود مضنية.

كما أظهرت مقاطع أخرى جريان الأودية بغزارة في ولاية عبري، وهبوب عاصفة في مسكن بذات الولاية مع حبات برد كثيفة.

وكشفت الخرائط الجوية عن توسع التكونات بوسط الحجر، وخلايا متفرقة بالحجر الغربي مع تكاثفات بصحاري جنوب محافظة الظاهرة.

وأشارت الأرصاد العمانية إلى توسع السحب الركامية على جبال الحجر، بالإضافة إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء من المناطق الجبلية من محافظات جنوب الباطنة، وشمال الشرقية والداخلية والظاهرة.

روابط ذات صلة

السيول في السودان تؤثر سلبا على العام الدراسي الجديد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

من الرابح الاكبر من اتفاق ترسيم الحدود البحرية والخطر الاول لتل ابيب؟

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي

4 فتيان سوريين قضوا غرقاً بشمال شرق بيروت

بالفيديو: انتشال محتجزين داخل السيل في سلطنة عمان

بالفيديو.. قائد الثورة : قنوات إعلامية عربية وأجنبية تحرّض لإثارة أعمال الشغب

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 03-10-2022