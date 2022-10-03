بالفيديو: انتشال محتجزين داخل السيل في سلطنة عمان

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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة جريان الأودية بشكل مخيف، في وادي بني عوف، وكانت المياه تجرف أي شيء أمامها حتى السيارات على الطريق.

ووثق مقطع متداول عملية إنقاذ قام بها الأهالي لمحتجزين بمياه السيول والأمطار في الوادي، حيث تم سحبهم بالحبال بعد جهود مضنية.

كما أظهرت مقاطع أخرى جريان الأودية بغزارة في ولاية عبري، وهبوب عاصفة في مسكن بذات الولاية مع حبات برد كثيفة.

وكشفت الخرائط الجوية عن توسع التكونات بوسط الحجر، وخلايا متفرقة بالحجر الغربي مع تكاثفات بصحاري جنوب محافظة الظاهرة.

وأشارت الأرصاد العمانية إلى توسع السحب الركامية على جبال الحجر، بالإضافة إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء من المناطق الجبلية من محافظات جنوب الباطنة، وشمال الشرقية والداخلية والظاهرة.