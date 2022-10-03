داميبا يفرّ إلى توغو بعد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو

العالم- إفريقيا

وقال وزير التواصل والناطق باسم الحكومة، أكودا أيوودان، إنّ استضافة داميبا في توغو تعود إلى التزام هذا البلد "بالسلام في المنطقة الفرعية".

ويوم أمس الأحد، وافق بول داميبا ، على الاستقالة، ليتولى في إثر ذلك ابراهيم تراوري رئاسة المجلس.

وكانت المفاوضات قد بدأت يوم السبت، بين قادة الانقلاب العسكري والرئيس المعزول، برعاية دولتي توغو وساحل العاج.

بدوره، قال رئيس المجلس العسكري الجديد ابراهيم تراوري، إنّه تمت السيطرة على الأوضاع في البلاد، داعياً المواطنين إلى التخلي عن أعمال العنف خاصة تلك التي استهدفت السفارة الفرنسية.

وكانت الخارجية الفرنسية قد أعربت عن إدانتها لأعمال العنف ضد سفارتها في بوركينا فاسو، ودعت كل الجهات المعنية لضمان أمنها وذلك بعدما أضرم متظاهرون النيران في مبنى تابع للسفارة "احتجاجاً على التدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية لبلادهم"، رغم نفي باريس لهذا للأمر.