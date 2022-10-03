الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٦:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

داميبا يفرّ إلى توغو بعد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو

داميبا يفرّ إلى توغو بعد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو
الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكّدت الحكومة في لومي، اليوم الاثنين، أن رئيس المجلس العسكري المطاح به في بوركينا فاسو، بول هنري داميبا، فرّ إلى توغو بعد الانقلاب العسكري في بلاده.

العالم- إفريقيا

وقال وزير التواصل والناطق باسم الحكومة، أكودا أيوودان، إنّ استضافة داميبا في توغو تعود إلى التزام هذا البلد "بالسلام في المنطقة الفرعية".

ويوم أمس الأحد، وافق بول داميبا ، على الاستقالة، ليتولى في إثر ذلك ابراهيم تراوري رئاسة المجلس.

وكانت المفاوضات قد بدأت يوم السبت، بين قادة الانقلاب العسكري والرئيس المعزول، برعاية دولتي توغو وساحل العاج.

بدوره، قال رئيس المجلس العسكري الجديد ابراهيم تراوري، إنّه تمت السيطرة على الأوضاع في البلاد، داعياً المواطنين إلى التخلي عن أعمال العنف خاصة تلك التي استهدفت السفارة الفرنسية.

وكانت الخارجية الفرنسية قد أعربت عن إدانتها لأعمال العنف ضد سفارتها في بوركينا فاسو، ودعت كل الجهات المعنية لضمان أمنها وذلك بعدما أضرم متظاهرون النيران في مبنى تابع للسفارة "احتجاجاً على التدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية لبلادهم"، رغم نفي باريس لهذا للأمر.

روابط ذات صلة

بوركينا فاسو يعلن القضاء على 28 مسلّحاً

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المقاومة ترعب الاحتلال.. وسقوط حر لمقولة ’الجيش الذي لا يُقهر’

بالفيديو.. إتحاد الشغل في تونس يحذّر الحكومة من"مغبة خيارات مؤلمة"

إيران تحذر من إصدار بيانات متسرعة بشأن الأحداث الأخيرة

إخلاء سبيل مرشح فائز في انتخابات البرلمان الكويتي

داميبا يفرّ إلى توغو بعد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو

اللواء باقري في محادثات هاتفية مع وزير الدفاع الأذربيجاني: إيران تؤكد على الحل السلمي للصراع بين أذربيجان وأرمينيا