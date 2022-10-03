إخلاء سبيل مرشح فائز في انتخابات البرلمان الكويتي

العالم- الكويت

وبحسب صحيفة "القبس" المحلية، أخلت محكمة الجنايات في البلاد سبيل النائب "حامد البذالي"، الذي فاز في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك بعد أن تم اتهامه في قضية انتخابات فرعية ضمن 200 مواطن.

وجاء قرار المحكمة بناء على طلب قدمه محاميه لرئيس المحكمة الكلية، حيث كان موعد الجلسة المقبلة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال مصدر مطلع (لم تسمه الصحيفة)، إن المرشح الآخر المحبوس احتياطيا والفائز في انتخابات الدائرة الرابعة هو "مرزوق الخليفة"، تحددت له جلسة يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وأشار إلى أن دفاعه تقدم بطلب استعجال لكنه لم ينظر فيه إلى الآن.

وفي سابقة في تاريخ انتخابات مجلس الأمة الكويتي، تمكن "البذالي" و"الخليفة" من الفوز بعضوية المجلس وهما داخل أسوار السجن.

وأفضت نتائج الانتخابات التي أجريت الخميس الماضي، وتنافس فيها 305 مرشحين للفوز بـ50 مقعدا، إلى تغيير تركيبة مجلس الأمة بنسبة 54%.

وحققت المعارضة تقدما كبيرا في الانتخابات بحصولها على نحو 60% من مقاعد البرلمان (30 مقعدا)، كما تمكنت النساء من استعادة حضورهن في المجلس بحصولهن على مقعدين.

واحتفظ 23 نائباً من المجلس السابق بمقاعدهم، في حين دخل 27 نائبًا جديدًا إلى المجلس، وعادت وجوه شبابية من مجلس 2020، إضافة إلى وجوه شبابية جديدة، فيما تقلّصت مقاعد القبائل من 29 نائباً إلى 22.