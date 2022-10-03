الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٦:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس رئيسي يعرب عن أمله بمتابعة الأمين العام للأمم المتحدة تنفيذ السعودية التزاماتها بالتوقف عن قصف اليمن

الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ماذا يعني اقرار العدو بان اتفاق ترسيم الحدود انصب لمصلحة المقاومة اللبنانية؟

وزير الامن الايراني : المؤامرات المخطط لها مسبقا تواجه الفشل الذريع

الاميرال سياري : الثورة الإسلامية كسرت شوكة إمبراطورية الهيمنة للاستكبار

الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري

استراليا تقرر استلام رعاياها 'زوجات واطفال داعش' من مخيم الهول

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. أعمال الشغب في إيران.. تخطيط وتحريض أميركي صهيوني