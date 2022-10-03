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مصادر عراقية: اشتباكات بين القوات الامنية ومحتجين على جسر النصر وسط مدينة الناصرية

الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

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