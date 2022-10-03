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وزير الامن الايراني : المؤامرات المخطط لها مسبقا تواجه الفشل الذريع

وزير الامن الايراني : المؤامرات المخطط لها مسبقا تواجه الفشل الذريع
الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

إشار وزير الامن الايراني إلى الاضطرابات الأخيرة في البلاد ، وقال ان : "هذه المؤامرة مثلها مثل غيرها من المؤامرات المخطط لها مسبقًا واجهت الفشل الذريع وفضحة مثيري الفتن".

العالم - ايران

وجه وزير الامن حجة الاسلام السيد اسماعيل خطيب رسالة هنأ فيها القائد العام لقوى الامن الداخلي بمناسبة يوم قوى الامن الداخلي

وقال ان اجراءات المضحين في جهاز قوى الامن الداخلي للبلاد طيلة السنوات الماضية وفي مختلف المجالات بما فيها اجراءاتهم للتصدي للاعداء والفتن وضمان الامن الاجتماعي للمجتمع ومكافحة تهريب المخدرات وتقديم التضحيات على الحدود وما الى ذلك من سائر الاجراءات لهؤلاء الاعزاء هي دوما جديرة بالتقدير والشكر.

واضح انه الآن ايضا ، تظهر المواجهة الملتزمة ونكران الذات من الموظفين المخلصين والثوريين لتلك القيادة المحترمة في مواجهة مثيري الشغب والإرهابيين والتعبير عن العداء الصريح للاستكبار والصهيونية العالمية وحكام المنطقة الرجعيين والانفصاليين المثيرين للشغب والافراد الجاهلين والمغرر بهم ، النجاحات الرائعة التي حققتها قوى الامن الداخلي في اداء واجباتها ، وتقدير الأمة الإسلامية الواعية والملتفة حول الولاية لوطننا الإسلامي يؤكد شعبية قوة الشرطة.

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