توديع جثمان الشهيد 'بوريا احمدي'الذي استشهد دفاعا عن أمن البلاد 

العالم - مراسلون

انها مشاهد لتوديع جثمان الشهيد پوريا احمدي الذي أصيب خلال أعمال الشغب قبل اسبوعين في العاصمة طهران نتيجة تعرضه للطعن بالسكين عدة مرات من قبل المشاغبين و استشهد متأثرا بجراح شديدة



وقال محمد مهدي حسن زاده زميل الشهيد 'بوريا احمدي:"ان رسالتنا للعدو هي ان اعمال الشغب هذه لا تأثر علي عزيمة الشعب و الدين و الثورة ..هذه العزيمة التي ستزداد قوة يوما بعد يوم".

لم يكن پوريا احمدي الشهيد الاول و لم يكن بالنأكيد الاخير الذي يقدم حياته في الدفاع عن امن بلاده في احداث شغب تدار كما يعتقد الايرانيون هنا من الخارج بتخطيط من أميركا وكيان الاحتلال ومن يحذو حذوهما.

مساعي الاسطول الاعلامي الغربي و العبري و السعودي الذي لايزال يطبل ويحاول اثارة الفتن في ايران بائت بالفشل لاسيما مع تراجع اعمال الشغب بشكل ملحوظ و ملموس في الايام الماضية.

هذه ليست القضية الأولى من نوعها في ايران التي يحاول اعداء الشعب الايراني تأجيجها ..لكنها استهدفت في هذه المرة قيم الاسلام وتعاليمه السمحة وابعاده الاخلاقية.

ولكن الشعب الإيراني برز في مواجهة هذه الأحداث قويا جدا، وسيدخل الساحة بشجاعة اذا استدعت الضرورة مستقبلا لمواجهة اية مؤامرات من هذا القبيل.







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