اليابان تدعو سكان منطقتين شماليتين للاحتماء بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا

العالم-اسيا والباسفيك

وأصدرت السلطات اليابانية صباح الثلاثاء تحذيرا إلى سكّان منطقتين تقعان في شمال الأرخبيل، مناشدة إياهم الاحتماء بعد إطلاق بيونغ يانغ الصاروخ البالستي.

وقالت الحكومة في بلاغ صدر في الساعة 7:29 (22:29 ت غ الإثنين) إنّ "كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخاً. رجاء احتموا داخل مبان أو تحت الأرض".

من ناحيتها أوضحت هيئة البث التلفزيوني والإذاعي الوطنية إن إتش كي أنّ المعنيين بالتحذير هم سكّان منطقتين في شمال البلاد.

بدورهم، أكّد خفر السواحل اليابانية التجربة الصاروخية الكورية الشمالية.

وتعقد الحكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي بعد إطلاق الصاروخ، حسبما أعلنت ذلك قناة NHK التلفزيونية.

وذكر متحدث باسم الحكومة أن الحكومة اليابانية أبلغت كوريا الشمالية احتجاجها على إطلاق الصاروخ وقال أنه يهدد أمن بلدنا والمنطقة.

وقالت سيول إن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا "غير محدد"، حسبما أعلن جيش كوريا الجنوبية فجر الثلاثاء.

وقالت رئاسة الأركان في سيول إنّ "كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً غير محدّد باتّجاه الشرق"، من دون مزيد من التفاصيل.