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احتجاجات في محافظة ذي قار والمحافظ يوجه لمراعاة الدوام الرسمي اليوم

احتجاجات في محافظة ذي قار والمحافظ يوجه لمراعاة الدوام الرسمي اليوم
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر أمني عراقي مساء امس الاثنين، بقيام محتجين بحرق إطارات واندلاع النيران قرب مبنى محافظة ذي قار.

العالم - العراق

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة من المحتجين قاموا بحرق اطارات قرب مبنى المحافظة وحاولوا الوصول الى مبنى المحافظة".

وأضاف المصدر ان "نيران اندلعت في الساحة الخارجية لمبنى ديوان المحافظة"، مشيراً الى "احتراق كرفانات خارجية موجودة في ساحة مبنى المحافظة".

واليوم الثلاثاء، أكد المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار بضرورة مراعاة الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة.

وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ، أن "اليوم الثلاثاء دوام رسمي لجميع دوائر المحافظة ولا يوجد أي تعطيل".

وفي وقت سابق ، وجه محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، بفرض حظر للتجوال في المحافظة.

وقال الغزي لوكالة الانباء العراقية (واع)، "وجهنا بفرض حظر للتجوال في محافظة ذي قار"، مؤكدا ان "الوضع مسيطر عليه".

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