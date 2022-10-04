احتجاجات في محافظة ذي قار والمحافظ يوجه لمراعاة الدوام الرسمي اليوم

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وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة من المحتجين قاموا بحرق اطارات قرب مبنى المحافظة وحاولوا الوصول الى مبنى المحافظة".

وأضاف المصدر ان "نيران اندلعت في الساحة الخارجية لمبنى ديوان المحافظة"، مشيراً الى "احتراق كرفانات خارجية موجودة في ساحة مبنى المحافظة".

واليوم الثلاثاء، أكد المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار بضرورة مراعاة الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة.

وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ، أن "اليوم الثلاثاء دوام رسمي لجميع دوائر المحافظة ولا يوجد أي تعطيل".

وفي وقت سابق ، وجه محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، بفرض حظر للتجوال في المحافظة.

وقال الغزي لوكالة الانباء العراقية (واع)، "وجهنا بفرض حظر للتجوال في محافظة ذي قار"، مؤكدا ان "الوضع مسيطر عليه".