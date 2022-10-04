تسريب وثائق هامة تكشف تفاصيل النفقات العسكرية لمرتزقة العدوان في اليمن

العالم - اليمن

وكشفت الوثائق المسربة تعداد قوات المرتزقة وإمدادها وتسليحها على مستوى المناطق وكل ما يتصل بوضعها العسكري، بالإضافة إلى جوانب من سرقات وتلاعب قيادات المرتزقة بالصرفيات.

وأظهرت الوثائق أن موازنة ما تسمى "وزارة الدفاع" في حكومة المرتزقة للعام 2022 بلغت ترليون و237 مليار ريال، توزعت على النحو التالي:

462 مليار ريال مرتبات قوات المرتزقة للعام 2022م.

2 مليار و419 مليون ريال تسويات وترقيات.

900 مليون ريال مقابل تجنيد طلاب الكليات العسكرية.

مليار وعشرين مليون ريال مرتبات لاطباء والممرضين العسكريين.

مليار و900 مليون ريال علاوات ومكافآت.

6 مليارات ريال بدل ريف.

2 مليار و400 مليون ريال بدل سكن.

5 مليار و82 مليون ريال مرتبات الوحدات غير المنفذة.

247 مليار و536 مليون ريال متأخرات مرتبات وزارة الدفاع.

مليار و436 مليون ريال رواتب متأخرة من عام 2019م

68 مليار ريال بالإضافة إلى 20 مليون دولار نفقات للجبهات تصرفها قيادة المرتزقة خلال عام 2022م.

وفي الباب الرابع بحسب الوثائق، يتم احتساب موازنة علاج جرحى المرتزقة بقيمة 12 مليون دولار، وبجانبه ما يعادل مبلغ 15 مليار ريال.

وتظهر الوثائق صرف الموازنة بشيكات لكل منطقة عسكرية وقوام الجسد العسكري، ما يشير لحجم الخرق الاستخباري لصنعاء داخل جسد المرتزقة العسكري، ويمكنها من تتبع حركة الانفاق العسكري لدى المرتزقة لحظة بلحظة وبأرقام الشيكات ومستلميها.