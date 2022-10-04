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استقالة رئيس وفد كيان الاحتلال في ملف ترسيم الحدود البحرية

استقالة رئيس وفد كيان الاحتلال في ملف ترسيم الحدود البحرية
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

استقال رئيس وفد كيان الاحتلال "الإسرائيلي" في ملف ترسيم الحدود البحرية، أودي أديري، أمّا سبب الاستقالة بحسب ما نقلته صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر في مكتب رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد، فهو أن "من يدير المفاوضات ليس رئيس الوفد (أودي أديري)، وإنما رئيس هيئة الأمن القومي، أيال حولتا".

العالم - الاحتلال

أديري الذي ترأس وفد كيان الاحتلال في المحادثات غير المباشرة مع لبنان برعاية أميركية، استقال من منصبه أخيراً، بسبب ما يبدو أنه خلاف على الصلاحيات؛ حيث قالت مصادر في مكتب لبيد إن "حولتا هو من كان يدير المفاوضات"، وهو السبب الذي دفع أديري للاستقاله.

وأضافت هذه المصادر، كما نقلت "معاريف" أن "أديري مختصاً بشؤون الطاقة وليس لديه اطلاع على الجوانب الأمنية والسياسية للاتفاق". لكن مصادر مقربة من أديري قالت إنه "استقال على خلفية معارضته للاتفاق".

من جهتها، قالت وزارة الطاقة التابعة للاحتلال "الاسرائيلي" في بيان، إن "أودي أديري، الذي ترأس في السنتين الأخيرتين الوفد الإسرائيلي المفاوض، قدم استقالته من الوزارة بسبب حصوله على وظيفة جديدة".

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