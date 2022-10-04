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أمير عبداللهيان: ما تفعله أميركا بأي دولة مثال واضح يدل على جريمة ضد الإنسانية

الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

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