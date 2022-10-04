تطور خطير .. الصهاينة يرقصون في المسجد الابراهيمي

العالم - خاص بالعالم

وأدى المستوطنون في حرم المسجد طقوسا تلمودية بحجة الاحتفال بـما يسمى بـ"رأس السنة العبرية"، ورددوا الأغاني العبرية.

وشهدت مواقع التواصل غضبا عارما إزاء اقتحامات المستوطنين للمسجد الإبراهيمي حيث جاء في حساب الساهرة حول هذا الموضوع: "رابع مسجد مقدس للمسلمين، مستوطنون يرقصون داخل المسجد الإبراهيمي في الخليل بشكل استفزازي".

وكتب عز الدين مغردا حول هذا الموضوع: "مستوطنون يرقصون ويغنون داخل المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل احتفالا بأيام التوبة التوراتية. بعد تقسيمه زمانيا، ُنتهك المسجد في كل أعياد الاحتلال حيث يتفرد به المستوطنون ولا يسمح للمسلمين بدخوله خلال احتفالاتهم. التقسيم الزماني الكامل خطر يهدد المسجد الأقصى أيضا!".

وغرد ابن حيفا العثماني: "يدنسون الأقصى ويرفعون الأعلام ينفخون البوق يرقصون يغنون يصلون لولا أن حكام أمتنا كانوا خدماً لهم وسجنوا كل شريف وقطعوا لسان من نطق وقتلوا من تحرك لما وصلوا لهذا الحال من الطغيان".

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