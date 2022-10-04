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مراسلو العالم: انفجار مجهول شرقي دير الزور وطائرات تركية تهاجم 'عين العرب'

مراسلو العالم: انفجار مجهول شرقي دير الزور وطائرات تركية تهاجم 'عين العرب'
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا، عن انفـجار مجهول وقع شرقي دير الزور واقتصرت الأضرار على الماديات.

العالم - سوريا

وأوضح ان الانفجار وقع في سيارة من نوع (كرنفال) قرب قوس مدينة البصيرة شرقي دير الزور، واقتصرت الأضرار على الماديات والأسباب مجهولة.

من جهة اخرى، تبنت جماعة "داعش" الوهابية عبر معرفاتها الرسمية، عملية استهداف سيارة عسكرية لميليشيا "قسد" بعبوة ناسفة مساء أمس الاثنين، في قرية جزرة البوحميد بريف ديرالزور الغربي.

ومن ريف حلب، افاد مراسل العالم الاخبارية الزميل حسام زيدان، نقلا عن مواقع كردية قولها، ان طائرات حربية تابعة للجيش التركي قصفت محيط قرية كوران في ريف مدينة عين العرب في ريف حلب.

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مراسلو العالم: انفجار مجهول شرقي دير الزور وطائرات تركية تهاجم 'عين العرب'