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متحدث الخارجية الإيرانية: الأولى أن يقلق الرئيس الأميركي إزاء حظر بلاده على إيران غير المسبوق والمثير للشلل كما تصفه الحكومة الأميركية

الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

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