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ناصر كنعاني: ما تفعله أميركا بأي دولة إن دل على شيء إنما يدل على جريمة ضد الإنسانية

الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

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