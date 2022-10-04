جنبلاط: مُسَيرات حزب الله نفعت في عملية ترسيم الحدود

العالم _ لبنان

وقال جنبلاط، بشأن رضوخ إسرائيل تحت ضغط حزب الله، انه طبعًا، مُسيرات حزب الله نفعت وأيضًا حاجة أوروبا للغاز، مشيرًا إلى أنّ لبنان بحاجة لقوة حزب الله دفاعيًا ولكن المطلوب أن تبقى المنظومة الدفاعية تحت رعاية الدولة اللبنانية.

وشدد جنبلاط على أنّ حزب الله أثبت أنه بارع في الدبلوماسية من خلال تجربة الترسيم البحري، وفي هذا السياق نطلب منه التدخل لدى النظام السوري لترسيم الحدود البرّية.

ولفت، في حديث تلفزيوني إلى أنني قلت لحزب الله في اللقاء الأخير أن مرشح التحدي رئيس الجمهورية ميشال عون، كلف لبنان كثيرًا، فهل يمكننا أن نتفق على رئيس ليس للتحدي، فلم تتم اجابتي، مؤكدًا أنني تمنيت حينها أن لا نذهب إلى حرب لأن لبنان منهك، وهذا التمني يترجم حاليًا.

وأكّد جنبلاط، أنني سأعيد الاتصال شخصيًا بحزب الله، أو سأكلف الوزير السابق غازي العريضي بذلك، مشيرًا إلى أنّ الحوار أساسي.

كما اشار جنبلاط إلى "أنني لا أعتبر النائب ميشال معوض مرشح تحدي وهو ابن شهيد الطائف رينيه معوّض ونريد رئيساً يعالج البنود الخلافية الكبرى بالحوار وهذه البنود هي السلاح مثلاً وتتم معالجة الملف من خلال الاستراتيجية الدفاعية".

ولفت جنبلاط إلى "انني أذكّر الأميركيين والفرنسيين والسعوديين بالقرار 242 المرتبط بفلسطين، كما أذكّر وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن حين قال أن روسيا تعدت على حدود أوكرانيا، بأن 'إسرائيل' تغيّر بمعالم الضفة الغربية وتتعدّى على الجولان".