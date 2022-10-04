شاهد.. كوريا الجنوبية تتوعد جارتها الشمالية "برد حازم"

العالم - خاص بالعالم

وطلبت الحكومة اليابانية من مواطنيها الاحتماء، إذ حلق الصاروخ فوق أراضيها على ما يبدو وتجاوزها قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.

وهذه هي خامس عملية إطلاق تقدم عليها بيونغ يانغ خلال عشرة أيام، وسط استعراض الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عضلاتهما العسكرية.

فقد أجرت الدولتان الأسبوع الماضي تدريبات ثلاثية مضادة للغواصات بمشاركة القوات البحرية اليابانية، تضمنت حاملة طائرات أميركية، والتي توقفت في كوريا الجنوبية.

طوكيو لم تتخذ أي خطوات لإسقاط الصاروخ، لكنها لم تستبعد أيضا أي خيارات في المستقبل لأنها تتطلع إلى تعزيز دفاعاتها في مواجهة عمليات إطلاق الصواريخ المتكررة من جانب بيونغ يانغ.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو: "سلسلة الإجراءات التي تقوم بها كوريا الشمالية، والاطلاق المتكرر للصواريخ الباليستية، تهدد سلام وأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي، وتشكل تحديا خطيرا للمجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك اليابان".

كوريا الجنوبية أيضا ستعزز جيشها وستزيد تعاونها مع الحلفاء،من جهته تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، برد حازم على إطلاق الصاروخ.

وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان إن هذه التجربة الصاروخية هي استفزاز جديد ينتهك بوضوح المبادئ الدولية ومعايير الأمم المتحدة.

الولايات المتحدة نددت بإطلاق كوريا الشمالية الصاروخ الباليستي فوق اليابان واعتبرت هذا العمل يزعزع الاستقرار ويظهر تجاهل كوريا الشمالية الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي ومعايير السلامة الدولية.

وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تتشاور مع اليابان وكوريا الجنوبية للرد بقوة على إطلاق الصاروخ.