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متحدث الخارجية الإيرانية: إيران حذرت الحكومة العراقية وحكومة منطقة كردستان من ضرورة عدم تحويل الأراضي المجاورة إلى مركز تهديدات لأمنها

الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

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