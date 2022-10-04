بدء مشاورات سياسية لتشكيل حكومة جديدة في الكويت

العالم - الكويت

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح،استقبل كلا على حدة؛ رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد عبد العزيز السعدون.

وذكرت أن هذه اللقاءات تأتي ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف الأعمال، وذلك تمهيداً لانعقاد مجلس الأمة المنتخب.

يأتي ذلك بعدما تسلم ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد، استقالة الحكومة الكويتية من رئيسها الشيخ أحمد النواف، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

ولفتت الوكالة الكويتية (كونا) إلى أن الأمر الأميري تضمن "استمرار رئيس الحكومة والوزراء كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة".

ويأتي القرار تماشياً مع الدستور الكويتي، الذي ينص على استقالة الحكومة مع بداية كل فصل.