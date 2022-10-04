الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٨:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد استقالة الحكومة..

بدء مشاورات سياسية لتشكيل حكومة جديدة في الكويت

بدء مشاورات سياسية لتشكيل حكومة جديدة في الكويت
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

استقبل ولي العهد الكويتي، يوم أمس، رئيسي مجلس الأمة السابقين في إطار مشاورات لتشكيل الحكومة.

العالم - الكويت

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح،استقبل كلا على حدة؛ رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد عبد العزيز السعدون.

وذكرت أن هذه اللقاءات تأتي ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف الأعمال، وذلك تمهيداً لانعقاد مجلس الأمة المنتخب.

يأتي ذلك بعدما تسلم ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد، استقالة الحكومة الكويتية من رئيسها الشيخ أحمد النواف، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

ولفتت الوكالة الكويتية (كونا) إلى أن الأمر الأميري تضمن "استمرار رئيس الحكومة والوزراء كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة".

ويأتي القرار تماشياً مع الدستور الكويتي، الذي ينص على استقالة الحكومة مع بداية كل فصل.

روابط ذات صلة

انتحار كويتي من أعلى جسر جابر..

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 04-10-2022

شاهد.. مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية في حوارة جنوب نابلس

شاهد.. كوريا الجنوبية تتوعد جارتها الشمالية "برد حازم"

احتجاجات شعبية ضد 'قسد' في دير الزور

مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال شرق نابلس + فيديو

کنعاني: على بايدن النظر لسجل بلاده في مجال حقوق الإنسان بدلا من التشدق به