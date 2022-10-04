العراق.. وفد أمني رفيع المستوى يصل إلى محافظة ذي قار

العالم - العراق

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن"وفداً أمنياً رفيع المستوى برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري إضافة الى قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي وقائد الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري، وصل صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة ذي قار".

وأضاف أن "الزيارة تهدف للإطلاع على الوضع الأمني في المحافظة".

وفي أول تعليق حكومي رسمي على أحداث ذي قار، اصدرت خلية الإعلام الأمني العراقي صباح اليوم، بيانا بشأن الاحداث التي وقعت بمحافظة ذي قار يوم امس الاثنين.

وقالت الخلية في بيان، "تبذل القوات الأمنية جهودا كبيرة لتأمين الحماية للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، الا ان هناك عناصر مخربة خارجة عن القانون تندس وسط جموع المتظاهرين، كما حصل في محافظة ذي قار".



وأضاف البيان "أقدمت عناصر ضالة على حرق كرفانات تابعة لمبنى مجلس المحافظة وتدمير وحرق الممتلكات العامة وهذا الأمر مرفوض ويعاقب عليه القانون"، داعياً جميع المتظاهرين الى "الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم السماح للمندسين بالتواجد داخل التظاهرات والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية المختصة".



وكان مصدر أمني أفاد أمس الاثنين، بقيام محتجين بحرق إطارات واندلاع النيران قرب مبنى محافظة ذي قار، قبل أن يتم فرض حظر للتجوال.