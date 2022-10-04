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کنعاني: على بايدن النظر لسجل بلاده في مجال حقوق الإنسان بدلا من التشدق به

کنعاني: على بايدن النظر لسجل بلاده في مجال حقوق الإنسان بدلا من التشدق به
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، "ناصر كنعاني" يجب على الرئيس الامريكي "جو بايدن" أن يفكر قليلاً في سجل وتاريخ بلاده في مجال حقوق الإنسان بدلا من التظاهر بالدفاع عنه.

العالم - ايران

وکتب كنعاني على حسابه في اينستغرام حول حقوق الإنسان من وجهة نظر امريكا أن شعوب العالم شهدت وتشاهد الوجه الحقيقي لحقوق الإنسان الأمريكية في فلسطين، وفي أفغانستان، وفي العراق ، وفي اليمن ، وفي ليبيا ، وفي سوريا وحتى على الأراضي الأمريكية.

وأضاف يجب على بايدن أن يفكر قليلاً في سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان بدلا من التظاهر بالدفاع عنه.

وصرح : على الرئيس الأميركي ان يقلق إزاء فرض بلاده الحظر غيرالمسبوق على الشعب الإيراني مضيفا ما تفعله الولايات المتحدة الامريكية ضد أي دولة هي مثال واضح على الجريمة ضد الإنسانية.

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کنعاني: على بايدن النظر لسجل بلاده في مجال حقوق الإنسان بدلا من التشدق به