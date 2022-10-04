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شاهد.. مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية في حوارة جنوب نابلس

الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

نشرت وكالة فلسطين اليوم فيديو لقطعان من المستوطنين الصهاينة يؤدون طقوسًا تلمودية في حوارة جنوب نابلس.

العالم - فلسطين

هذا وتتواصل اقتحامات المستوطنين، بأعداد كبيرة للمسجد الأقصى عبر باب المغاربة، عشية ما يسمى "عيد الكيبور /الغفران" العبري.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 325 مستوطنا اقتحم الأقصى منذ ساعات الصباح حتى التاسعة، ولا تزال الاقتحامات مستمرة .

وأوضح شهود عيان أن مجموعات متتالية بأعداد كبيرة تقتحم الأقصى، وتقوم بصلوات جماعية خاصة عند المنطقة الشرقية وعند باب السلسل، وكان من بين المقتحمين عضو الكنيست الاسبق شولي معلم.

وأدى بعد منتصف الليل حتى ساعات الفجر، عشرات الآلاف من المستوطنين الصلاة عند حائط البراق.

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