احتجاجات شعبية ضد 'قسد' في دير الزور

العالم - سوريا

واوضحت الزميلة درين فضل، ان مظاهرة شعبية انطلقت اليوم في قرية محيميدة بريف دير_الزور الغربي احتجاجا على ممارسات ميليشيا "قسد" المدعومة أمريكيا.

يذكر، ان ميليشيا 'قسد' حاولت مؤخرا، و"بعد سيطرتها على المدارس في محافظة الحسكة وفرض وجودها كسلطة أمر واقع"، حاولت استغلال القطاع الابرز وهو التعليم الذي يعاني في سوريا الكثير من التحديات، وذلك بدءاً من تضرر البنية التحتية للمؤسسات التعليمية ووصولا الى اتخاذ المناهج وسيلة لترسيخ قسد اهدافها في الانفصال واعادة تشكيل الوعي حسب المفاهيم الخاصة بها، الامر الذي لاقى رفضاً شديداً من قبل الدولة السورية والكوادر التدريسية والطلاب وحتى الاهالي".