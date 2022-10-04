شاهد.. وصول الرحالة السوري خليفة الحسين إلى طهران قادما من سوريا

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وقال الرحالة الحسين "الذي كان في استقباله في طهران سفير سورية في إيران الدكتور شفيق ديوب"، قال في تصريح لمراسل سانا: إن رحلته جاءت تكريماً وتقديراً لشهداء الجيش العربي السوري وشهداء المقاومة، ومنهم الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس اللذان كانا رمزا للمقاومة والإخلاص ومحاربة الإرهاب العابر للحدود، مؤكداً أن الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن الإنسانية هم قدوة لكل شريف ومناضل في العالم.

من جانبه قال السفير ديوب: إن الرحلة التي يقوم بها الحسين هي تعبير عن الوفاء لهؤلاء الخالدين الذين ضحوا بأغلى ما يملكون دفاعاً عن القيم والإنسانية، ومن أجل أن نبقى ويبقى الوطن والقيم السامية.

ومن المقرر أن يتوجه الرحالة الحسين إلى مدينة كرمان وضريح الشهيد سليماني.

وكان الرحالة الحسين انطلق برحلته من محافظة دير الزور إلى العراق، حيث زار مكان استشهاد سليماني والمهندس، ومن ثم أكمل رحلته إلى الحدود العراقية الإيرانية، حيث استقبله نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي الذي شكر جهوده، وتمنى لسورية وقيادتها وشعبها دوام الخير والتقدم.

ومن ثم أكمل الرحالة الحسين رحلته الى محافظة رفسنجان قاطعاً مسافة قدرها حوالي 1250 كم، على أن يكمل رحلة الوفاء إلى ضريح الشهيد سليماني في كرمان.