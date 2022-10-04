قماطي: لبنان يمتلك مقوّمات النهوض والقوّة

العالم - لبنان

وضواف قماطي، خلال احتفال تربويّ في بلدة تفاحتا، انه ممنوع ايضا أن تُحرّك الذهب المحجوز في أميركا"، وقال: "ذَهب لبنان كيف أصبَح في أميركا، وهنا نسأل حاكم مصرف لبنان؟".

وقال:"لبنان يملك من الأراضي والعقارات والأملاك باسم الجمهورية اللبنانيّة عدا عن أراضي المشاع ما يبلغ قيمتها خمسمئة مليار دولار أميركي، وهنا لا أدعو الى بيع هذه الأملاك، لكن دولة تملك هذا القدر من الذهب ومن الأراضي، وتملك حقلًا من النّفط والغاز الموجود في قعر البحر في مياهنا الإقتصادية وفيه مئات مليارات الدولارات، لماذا نقول لبنان عاجزًا".

وسأل:"لماذا لبنان يشحذ؟، ولماذا ينتظر صندوق النّقد الدولي الذي يضع لبنان ورقبة لبنان الإقتصادية في يدّ القوى الدولية وعلى رأسهم أميركا؟.

وختم متوجّهًا للطلّاب النّاجحين بالقول: "أنتم أمَل الوطن ومُستقبَلُه، ومعكم سيزهر لبنان ويبقى منيعًا أمام الإملاءات الخارجية، وبوحدتكم سننتصر بكلّ الإستحقاقات".