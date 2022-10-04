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لكنّه ممنوع من الاستثمار لصالح الشعب..

قماطي: لبنان يمتلك مقوّمات النهوض والقوّة

قماطي: لبنان يمتلك مقوّمات النهوض والقوّة
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

أكّد عضو المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السّابق محمود قماطي، أنّ "لبنان يمتلك مقوّمات النهوض، ويملك القوّة لكنّها ممنوعة من أن تتحرّك ومن أن تُستخدم ومن أن تُستثمر لصالح الشعب.

العالم - لبنان

وضواف قماطي، خلال احتفال تربويّ في بلدة تفاحتا، انه ممنوع ايضا أن تُحرّك الذهب المحجوز في أميركا"، وقال: "ذَهب لبنان كيف أصبَح في أميركا، وهنا نسأل حاكم مصرف لبنان؟".

وقال:"لبنان يملك من الأراضي والعقارات والأملاك باسم الجمهورية اللبنانيّة عدا عن أراضي المشاع ما يبلغ قيمتها خمسمئة مليار دولار أميركي، وهنا لا أدعو الى بيع هذه الأملاك، لكن دولة تملك هذا القدر من الذهب ومن الأراضي، وتملك حقلًا من النّفط والغاز الموجود في قعر البحر في مياهنا الإقتصادية وفيه مئات مليارات الدولارات، لماذا نقول لبنان عاجزًا".

وسأل:"لماذا لبنان يشحذ؟، ولماذا ينتظر صندوق النّقد الدولي الذي يضع لبنان ورقبة لبنان الإقتصادية في يدّ القوى الدولية وعلى رأسهم أميركا؟.

وختم متوجّهًا للطلّاب النّاجحين بالقول: "أنتم أمَل الوطن ومُستقبَلُه، ومعكم سيزهر لبنان ويبقى منيعًا أمام الإملاءات الخارجية، وبوحدتكم سننتصر بكلّ الإستحقاقات".

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